Il Football Acquaviva torna a sorridere: espugnato il campo del Capurso per 2-1

Dopo la sconfitta interna contro il Polimnia Calcio, il Football Acquaviva torna a sorridere conquistato la seconda vittoria complessiva in questo campionato (in precedenza era arrivato il successo sul campo dello Sporting Apricena lo scorso 10 ottobre). Allo stadio Comunale la formazione guidata da Andrea Ettorre ha battuto il Capurso per 2-1, nel match valevole per la decima giornata del campionato di Promozione, girone A: gli ospiti partono forte e vanno a segno all'11' grazie alla stoccata di Lorusso; il pareggio dei padroni di casa è giunto al 47', col rigore trasformato da De Giglio (settimo centro per lui). Tuttavia il Football Acquaviva non molla e al 63' Farella realizza il rigore del definitivo 2-1.

Il Capurso resta fermo a 10 punti e incassa quindi il ko dopo la vittoria importante contro lo Sporting Apricena, tallonati proprio dai biancazzurri vicini a quota 8.