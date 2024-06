Capurso, Gaetano Rosa confermato come allenatore della formazione Juniores

FC CAPURSO & GAETANO ROSA: NON C'È DUE SENZA TRE

Ancora una conferma per lo Staff Tecnico, dopo le ottime stagioni scorse, continua l’esperienza in granata per mister Gaetano Rosa alla guida della nostra Juniores Regionale a supporto della Prima Squadra. Mr Gaetano, con il suo lavoro, ha permesso la crescita dei nostri Under che da questa stagione saranno già a disposizione di Mr Fumai.

Fonte: comunicato ufficiale Capurso