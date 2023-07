Capurso, Gaetano Rosa resta come allenatore della Juniores

Il Capurso continua a preparare la stagione 2023/2024, con la definizione dello staff tecnico. A tal proposito la società granata ha annunciato di aver confermato Gaetano Rosa come tecnico della formazione Juniores. "Ulteriore conferma per lo Staff Tecnico, dopo l’ottima stagione scorsa, continua l’esperienza in granata per mister Gaetano Rosa alla guida della nostra Juniores Regionale a supporto della Prima Squadra -si legge sul comunicato pubblicato dal club- Mr. Gaetano, anche con il suo lavoro, ha permesso l’esordio in prima squadra lo scorso anno dei nostri Under Piarulli, Virgilio, Lacitignola e De Gioia e tanti altri sono pronti per la prossima".

Nelle scorse settimane il Capurso ha nominato Muzio Fumai come nuovo allenatore, confermando anche Vito Fumai come direttore sportivo e Gianni De Bellis come team manager. Nei prossimi giorni verranno rese note le date relative ai raduni selettivi.