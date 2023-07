Capurso, innesto a centrocampo: ingaggiato Alessio Tuttisanti

Rinforzo importante per la mediana del Capurso, che ha ingaggiato il centrocampista Alessio Tuttisanti. Il classe 1999, nella scorsa stagione, ha militato nel Poliminia (in Eccellenza, girone A), totalizzando 4 presenze; nei due anni precedenti ha militato in Serie D, prima al Lavello (22 presenze) e Bisceglie, con uno score di 12 presenze e una rete.

Tuttisanti ha anche trascorso un'esperienza in Serie C, nel 2019/2020, al Monopoli: tra regular season, Coppa Italia e Coppa Italia Serie C riuscì a mettere a referto 21 presenze. Nel 2018/2019 ha fatto parte della rosa del Fasano, per un totale di 29 presenze e 2 gol.