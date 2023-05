Capurso, Mimmo Casamassima non è più l'allenatore della squadra

Arriva la prima decisione del Capurso in vista della stagione 2023/2024. Mimmo Casamassima non sarà più l'allenatore dei granata: la decisione, come recita un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook, è stata presa da tutte le parti in causa compresi il presidente Raffaele Consalvo e il direttore sportivo Vito Fumai. Casamassima, confermato al termine della scorsa annata, ha guidato la squadra alla salvezza nel campionato di Promozione riuscendo a vincere i playout contro il Real San Giovanni.