Bitonto, le modalità di acquisto dei biglietti per il big match contro la Casertana

In vista del big match della dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, contro la Casertana (domenica 21 novembre allo stadio Pinto, ore 14:30) il Bitonto ha reso note le modalità di acquisto per i biglietti del settore ospiti, che costeranno 10 euro più i diritti di prevendita.

Di seguito il comunicato del Bitonto pubblicato sui propri canali ufficiali:

Per la partita Casertana – Bitonto, in programma domenica 21 novembre, alle ore 14,30, allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta (CE), e valevole per la 12^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H, ecco le informazioni sulla vendita dei tagliandi per i tifosi del Bitonto.

Costo del tagliando: € 10,00 (più diritti di prevendita).

Punti vendita:

Circuito online “Go2” sul sito: https://www.boxol.it/it/event/casertana-fc-vs-us-bitondo-calcio-stadio-comunale-apinto-caserta/381292;

BARI POINT – Via Capruzzi n. 5/7 – Bari (BA) tel. 0802022155

I tifosi del Bitonto potranno acquistare i biglietti esclusivamente in prevendita, a partire dalle ore 16 di venerdì 19 novembre ed entro e non oltre le ore 19 di sabato 20 novembre, sia mediante modalità online sia attraverso i punti vendita del circuito “Go2”: non sarà possibile acquistare i tagliandi dal botteghino del settore ospiti dello stadio “Pinto”, che resterà chiuso.

Si ricorda a tutti i sostenitori neroverdi che la capienza, in virtù dei dispositivi di legge, è al 75% e che per accedere allo stadio è necessario essere dotati di Green Pass, da esibire all’ingresso unitamente al tagliando di accesso e ad un documento di identità in corso di validità.