Casertana-Bitonto, il big match va ai campani: 2-1 il risultato finale

Il Bitonto incassa la sua seconda sconfitta consecutiva in trasferta e perde la testa della classifica. Allo stadio Pinto i neroverdi sono usciti sconfitti dal big match contro la Casertana, nella dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Gli ospiti partono bene con la conclusione deviata di Piarrulli, poi per poco Santoro non insacca una respinta del portiere Trapani su un tiro di Triarico: il pallone è bloccato a pochi passi dalla difesa campana. La Casertana va in vantaggio al 39', quando Favetta è lesto a ribadire in rete una parata di Lonoce.

Il secondo tempo inizia con un legno per parte (prima Lattanzio di testa colpisce la traversa, poi Mansour colpisce il palo). La formazione allenata da Claudio De Luca si spinge in avanti ma subisce il raddoppio al 76' firmato da Liccardi su calcio di rigore da lui stesso procurato (fallo di Lonoce). C'è tempo nel finale per il gol di Mariani all'82', che batte Trapani grazie ad un tiro deviato; il Bitonto prova il tutto per tutto ma niente da fare: finisce 2-1, i punti restano 24, e i baresi vengono così raggiunti dall'Audace Cerignola e vengono sorpassati dalla stessa Casertana (26 punti) e dal Francavilla sul Sinni (quota 25).