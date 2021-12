Genchi e Gjonaj trascinano il Molfetta nella super rimonta sulla Casertana

Impresa del Molfetta che, dopo tre turni, ritrova il successo e lo fa in rimonta contro una delle squadre più attrezzate del girone H della Serie D, la Casertana. Allo stadio Pinto i biancorossi hanno mostrato carattere e grinta imponendosi per 4-2. I padroni di casa, nel primo quarto d'ora di gara, si portano avanti per due reti grazie alla botta di Vicente (6') e al sigillo di Mansour al 13'. Gli ospiti però non si danno per vinti e accorciano le distanze grazie alla prima rete dell'attaccante Genchi, abile ad insaccare dopo uno scambio con Gjonaj al 24'; al 29' cambiano i ruoli, stavolta Genchi serve Gjonaj che dopo un'azione personale insacca. Il Molfetta è in palla e contina ad attaccare ribaltando completamente la situazione ancora grazie a Genchi, preciso nel mandare in rete un tiro da fuori (44').

Il Molfetta nella ripresa crea altre situazioni interessanti e al 78' la chiude con Gjonaj che sigla la sua doppietta personale. Quarto risultato utile consecutivo per gli uomini allenati da Renato Bartoli, che salgono a quota 24 punti in classifica.