Catania-Bari 1-2, le pagelle: Terranova caparbio, momento d'oro per Simeri

Il difensore arrivato nel mercato estivo apre le marcature e gioca da leader, mentre per l'attaccante è il secondo gol consecutivo realizzato da subentrato che vale tre punti dopo quello contro il Picerno. In ombra Cheddira e Antenucci

Successo importante per il Bari, tornato da Catania con i tre punti grazie al gol dell'1-2 firmato dal ritrovato Simeri negli ultimi istanti di recupero dell'incontro.

Le vittorie di fila dei biancorossi ora sono tre, le ultime due ottenute in trasferta, e proiettano la formazione di Mignani momentaneamente in vetta. A proposito del tecnico: anche oggi ha letto bene la partita e le sue sostituzioni hanno avuto effetto (Marras ha fornito l'assist, Simeri ha concretizzato).

Ottima la prova di Terranova, capace di dare sicurezza alla difesa e sbloccare il risultato. Meno in palla rispetto alle ultime uscite Cheddira, non ancora al top Antenucci.

I migliori Today

Simeri 7,5: Momento magico per l'attaccante napoletano, che anche a Catania partiva dalla panchina. In campo all'83' lascia il segno nella maniera più importante con una rete che vale tre punti come a Picerno. Titolare o sostituto fa poca differenza: vuole essere protagonista.

Terranova 7: Oltre alla prova autoritaria in difesa la rete del provvisorio vantaggio porta la sua firma. Soltanto pochi istanti prima del gol era andato vicinissimo a una prodezza in acrobazia. Ha carisma da vendere.

Botta 6,5: Buona parte delle azioni pericolose dei galletti passano dai piedi dell'argentino che garantisce fantasia e imprevedibilità. Gli si può rimproverare soltanto la scarsa freddezza mostrata nella gestione di un paio di ripartenze che dovevano essere sfruttate meglio.

Marras 6,5: In campo nell'ultima mezz'ora di gioco ha il merito di rimanere lucido sul regalo di Monteagudo offrendo a Simeri il pallone del match point.

I peggiori Today

Cheddira 5,5: Giornata meno brillante del solito per l'attaccante italo-marocchino che si vede soltanto con un paio di conclusioni non pericolose.

Antenucci 5,5: Rientrava dopo un turno di stop a causa di problemi fisici. Forse non era ancora al meglio della condizione, ma non si ricordano sue azioni particolarmente pericolose.

Catania-Bari 1-2: pagelle e tabellino

CATANIA (4-3-3): Stancampiano 5,5; Calapai 5, Ercolani 5, Monteagudo 5, Pinto 5,5 (81' Ropolo); Rosaia (57' Piccolo), Maldonado 5,5, Provenzano (73' Greco 5); Ceccarelli 5,5 (73' Russini), Sipos 5 (57' Moro 6,5), Russotto 5,5. A disp.: Sala, Pino, Biondi, Izco, Albertini, Cataldi, Zanchi. All. Baldini 5,5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Belli 6 (83' Pucino), Terranova 7, Di Cesare 6, Ricci 6; Maita 6,5, Bianco sv (10' Scavone 6), Mallamo 6; Botta 6,5 (83' Paponi sv); Antenucci 5,5 (69' Marras), Cheddira (83' Simeri). A disp.: Polverino, Gigliotti, Celiento, D’Errico, Lollo, Di Gennaro, Mazzotta. All. Mignani 6,5.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Salvalaglio - Vitali

IV: Acanfora

Marcatori: 52' Terranova (B) 71' Moro (C) 90'+ 5 Simeri (B)

Note - ammoniti Calapai, Pinto, Monteagudo, Russotto (C) Scavone, Ricci, Botta, Maita, Di Cesare (B). Recupero: 4' p.t., 5' s.t. Cooling break al 25' e al 71'.