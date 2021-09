Catania-Bari 1-2: Simeri allo scadere regala la terza vittoria di fila ai biancorossi

Grandi emozioni a Catania dove il Bari è riuscito a imporsi col punteggio di 1-2 in extremis grazie al gol in pieno recupero di Simone Simeri nel match valevole per la quarta giornata di Serie C.

La rete dell'attaccante che aveva deciso anche la trasferta col Picerno, subentrato nella ripresa per giocare l'ultimo scampolo di partita, è arrivata quando il match sembrava già incanalato sui binari del pareggio. Al 70', infatti, Moro aveva risposto al vantaggio biancorosso firmato da Terranova in apertura di secondo tempo. Incassato il pari, i biancorossi parevano non averne più e invece hanno piazzato il guizzo finale con l'attaccante napoletano, che sembra essersi ritrovato dopo la scorsa annata, in cui aveva addirittura lasciato il capoluogo pugliese per trasferirsi in prestito all'Ascoli.

Con questa vittoria la squadra di Mignani infila il terzo successo consecutivo, il secondo di fila in trasferta e raggiunge quota 10 punti portandosi momentaneamente in vetta alla classifica del Girone C, in attesa che il Monopoli giochi il posticipo di lunedì contro l'Avellino.

Catania-Bari, la cronaca

Alcuni cambi nell'undici iniziale di Mignani rispetto alle anticipazioni della vigilia: confermato Ricci a sinistra nonostante il recupero di Mazzotta, a centrocampo c'è Mallamo per D'Errico, mentre in attacco Cheddira fa coppia con Antenucci. Bari costretto al primo cambio dopo una decina di minuti di gioco: Bianco, che aveva preso un colpo al capo nei minuti precedenti, è costretto a lasciare il campo, rimpiazzato da Scavone con Maita che scala nella posizione di regista. I biancorossi provano a prendere il controllo del gioco attraverso il fraseggio ma le pessime condizioni del manto erboso del Massimino non favoriscono certamente la fluidità del gioco. Al 19' primo tiro in portaTerranova lancia in profondità Cheddira che controlla e calcia, Stancampiano si rifugia in corner. Cooling break al 25', a causa delle temperature ancora molto alte in Sicilia. Alla ripresa del gioco si vede ancora in avanti il Bari con un tiro dalla media distanza di Botta bloccato senza apprensione da Stancampiano. La prima occasione del Catania arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato poco fuori dal vertice sinistro dell'area di rigore biancorossa al 31': Maldonado calcia direttamente in porta ma la barriera respinge, sulla ribattuta Ceccarelli prova la frustata a scendere di controbalzo ma il pallone termina alto di poco sulla traversa. Nel finale di tempo si accendono gli animi: decretata una punizione per il Bari dai 25 metri per fallo su Botta, Maita anziché calciare prova il filtrante in area per Antenucci che però viene ostacolato da Pinto al momento di tirare e finisce giù. Il difensore catanese, originario di Locorotondo, rimbrotta nei confronti dell'attaccante biancorosso accusandolo di aver accentuato gli effetti del contrasto e ne nasce un parapiglia al termine del quale vengono ammoniti Calapai e Scavone, oltre allo stesso Pinto. Il primo tempo va in archivio sullo 0-0.

La ripresa inizia con gli stessi protagonisti del primo tempo. Il Bari ricomincia all'attacco e si rende pericoloso su due situazioni da corner: sul primo angolo è Antenucci ad essere anticipato di un soffio, sul secondo Di Cesare prova la zampata ma il pallone finisce alto. La pressione offensiva dei pugliesi cresce col passare dei minuti: al 51' Botta pesca Terranova in area di rigore, il centrale si coordina in mezza rovesciata e chiama Stacampiano al miracolo con il salvataggio in angolo. L'estremo difensore degli etnei, tuttavia, non può nulla sugli sviluppi del corner quando lo stesso Terranova di testa anticipa tutti e porta in vantaggio il Bari al 51'. Stordito dalla rete incassata, il Catania combina un pasticcio difensivo al 55': Monteagudo alleggerisce verso il proprio portiere la pressione di Antenucci, Stancampiano però prende il pallone con le mani commettendo un'infrazione. L'arbitro decreta la punizione di seconda in area ma Botta non riesce a prendere la porta vedendosi respingere il tiro dalla barriera. L'argentino si rende nuovamente pericoloso al 63' con una ripartenza conclusa con un tiro che finisce di poco sul fondo. Il Catania prova a rispondere su calcio piazzato al 65': Ceccarelli scodella il pallone nell'area barese, Moro colpisce di testa indirizzando verso il primo palo ma il pallone termina sul fondo. Reclama il Bari al 66' per un contatto in area di rigore su Cheddira, Perenzoni impassibile lascia giocare. A 20' dalla fine Marras prende il posto di Antenucci, fischiato dai suoi ex tifosi. Subito dopo l'uscita del numero 7 biancorosso, il Catania trova il pari: azione da corner, Moro prende il tempo a Di Cesare e batte Frattali. Incassato il pari, il Bari appare un po' sulle gambe e negli ultimi 10' di partita Mignani manda in campo Simeri, Pucino e Paponi (esordio in biancorosso per l'attaccante) per Cheddira, Belli e Botta. Durante i 5' di recupero Maldonado prova la conclusione dalla distanza direttamente da calcio di punizione, Frattali controlla agevolmente. Quando il match sembra volgere al termine sul pari il Bari mette nuovamente il muso avanti grazie a Simeri, che a 1' dal triplice fischio di testa capitalizza al meglio il cross dalla destra di botta.

Catania-Bari 1-2: il tabellino

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto (81' Ropolo); Rosaia (57' Piccolo), Maldonado, Provenzano (73' Russotto); Ceccarelli (73' Russini), Sipos (57' Moro), Russotto. A disp.: Sala, Pino, Biondi, Izco, Greco, Albertini, Russini, Cataldi, Zanchi. All. Baldini

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli (83' Pucino), Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Bianco (10' Scavone), Mallamo; Botta (83' Paponi); Antenucci (69' Marras), Cheddira (83' Simeri). A disp.: Polverino, Gigliotti, Celiento, D’Errico, Lollo, Di Gennaro, Mazzotta. All. Mignani

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Salvalaglio - Vitali

IV: Acanfora

Marcatori: 52' Terranova (B) 71' Moro (C) 90'+ 5 Simeri (B)

Note - ammoniti Calapai, Pinto, Monteagudo, Russotto (C) Scavone, Ricci, Botta, Maita, Di Cesare (B). Recupero: 4' p.t., 5' s.t. Cooling break al 25' e al 71'.