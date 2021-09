Catania-Bari in chiaro in TV: dove vedere la partita dei biancorossi

L'incontro valevole per la quarta giornata di campionato porterà i galletti sul campo degli etnei e la partita verrà trasmessa in chiaro in televisione e potrà dunque essere visibile senza alcun abbonamento

Buone notizie per i tifosi del Bari sprovvisti di abbonamento a servizi di streaming o alle pay-tv: Catania-Bari, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in chiaro in televisione.

Il big match tra le due squadre del Girone C, in programma domenica 18 settembre alle 14:30, verrà trasmesso in chiaro su Antenna Sud, sul canale 13 del digitale terrestre. La squadra di Mignani, a quota 7 punti dopo i primi tre turni, andrà alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo i successi con Monterosi e Picerno.