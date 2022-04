Serie C, Catania escluso: cambia la classifica del Girone C

Girone C

Dopo il fallimento decretato dal Tribunale Civile di Catania, è ufficiale l'estromessione del Calcio Catania dal campionato di Serie C. Al club etneo è stata revocata l'affiliazione alla Figc e l'intera rosa è ora da considerarsi svincolata.

"Il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società Calcio Catania S.p.A. pronunciata dal Tribunale Civile di Catania – Sezione Fallimentare in data 22 dicembre 2021, con concessione dell’esercizio provvisorio successivamente prorogato sino al 19 aprile 2022 e della cessazione dell’esercizio provvisorio della società Calcio Catania S.p.A., disposta dal medesimo Tribunale in data 9 aprile 2022 e comunicata dai Curatori in pari data ha deliberato di revocare l’affiliazione alla fallita società Calcio Catania S.p.A., con svincolo del parco tesserati" si legge nella nota della Federcalcio, pubblicata dalla Lega Pro.

L'esclusione del Catania ha dirette ripercussioni sulla classifica del Girone C, poiché in base all'articolo 53 delle N.O.I.F. invalida tutte le gare da essi disputate finora.

Serie C - Girone C: la classifica con l'esclusione del Catania

Bari 71

Avellino 61

Palermo 60

Catanzaro 58

Monopoli 55

Virtus Francavilla 55***

Foggia 48**

Monterosi 47

Juve Stabia 44,

Turris 43***,

Picerno 43, Latina 41,

Campobasso 40,

Taranto 37,

ACR Messina 36,

Potenza 32,

Fidelis Andria 29,

Paganese 26,

Vibonese 21

*4 punti di penalizzazione

**2 punti di penalizzazione

*** una gara in meno