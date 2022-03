Catanzaro-Bari, le probabili formazioni: Frattali out per il big match, tra i pali tocca a Polverino

Ancora poche ore e conosceremo l'esito della partita di cartello della 31ª giornata di Serie C tra Catanzaro e Bari (calcio d'inizio ore 17:30), un match che potrebbe essere spartiacque per entrambe le compagini.

I galletti, infatti, arrivano alla gara del Ceravolo da primi in classifica del Girone C con un vantaggio di 7 lunghezze proprio sui giallorossi guidati dall'ex Vivarini. Un successo degli uomini di Mignani darebbe loro il largo, mandandoli a +10, ma anche un pareggio che mantenga costante il gap tra le due formazioni, non sarebbe affatto un risultato da scartare.

Tutta la pressione, o quasi, è sui padroni di casa che devono assolutamente puntare alla vittoria se vogliono tenere aperto il campionato. All'andata fu 2-1 per il Bari, ma c'è da star certi che questa sarà una partita molto diversa, anche in virtù delle storiche difficoltà dei pugliesi a portar via i 3 punti dallo stadio delle aquile.

Catanzaro-Bari: i precedenti

Tra Catanzaro e Bari esistono 42 precedenti complessivi tenendo conto di tutte le competizioni ufficiali. Nel testa a testa tra le due squadre, i pugliesi comandano con 14 vittorie contro gli 11 successi dei calabresi e 17 pareggi. Ad ogni modo, la musica cambia al Ceravolo: in 18 sfide in trasferta il Bari può contare 1 sola vittoria (risalente al campionato di Serie B 1977-1978, un 2-3 in cui furono decisive una doppietta di Penzo e il gol di Scarrone, mentre per i calabresi andarono a segno Palanca e Nicolini) contro le 7 vittorie del Catanzaro e 10 pareggi.

In questo campionato Bari e Catanzaro si sono già affrontate al San Nicola lo scorso 30 ottobre 2021 alla 12ª giornata, in un match finito 2-1 per i biancorossi grazie alle reti di Antenucci e Simeri, mentre per i giallorossi andò a segno l'ex Cianci.

L'ultima partita giocata dai galletti al Ceravolo, invece, risale allo scorso campionato, precisamente al 21 marzo 2021 alla 32ª giornata, e coincise con una vittoria 2-0 dei padroni di casa, firmata da Di Massimo ed Evacuo.

Come arriva il Catanzaro

Sono 23 i convocati di Vincenzo Vivarini, grande ex della sfida, oggi sulla panchina dei giallorossi. In lista torna il capitano Martinelli, il quale tuttavia, dovrebbe partire dalla panchina, con Gatti a prendere il suo posto dall'inizio, affiancato da Fazio e Scognamillo nel terzetto difensivo del 3-5-2. Bayeye e Vandeputte saranno i cursori esterni con Cinelli e Verna mezz'ale accanto a Sounas in posizione centrale. In attacco dovrebbe esserci la conferma per il tandem Biasci-Vazquez, con l'ex Cianci e Iemmello inizialmente in panchina.

Come arriva il Bari

Assenze importanti per Mignani, che oltre al match winner contro la Virtus Francavilla, Citro, fermato da un affaticamento, deve rinunciare anche a Pucino (già out contro gli imperiali) ma soprattutto a Frattali, fermato da un guaio muscolare. In porta, dunque, ci sarà il giovane Polverino, mentre a destra dovrebbe tornare Belli, recuperato dopo l'assenza dello scorso turno. Completeranno la difesa Terranova, Gigliotti e Ricci. A centrocampo non dovrebbero esserci stravolgimenti, con Maiello che agirà da play, supportato dall'ex Maita e da D'Errico. La novità potrebbe essere il ritorno di Botta dal 1' alle spalle del tandem Antenucci-Cheddira.

Catanzaro-Bari: le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Gatti, Scognamillo; Bayeye, Cinelli, Sounas, Verna, Vandeputte; Biasci, Vazquez. All. Vivarini

BARI (4-3-3): Polverino; Belli, Terranova, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Cataldo - Cortese

IV: Maggio