Catanzaro-Monopoli, le info sulla prevendita del settore ospiti

Serie C Girone C

La Società “US CATANZARO 1929 SRL” rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, in occasione della gara Serie C, US CATANZARO – MONOPOLI, in programma domenica 19\02\2023 alle ore 14:30, saranno disponibili, da giovedì 16\02 p.v. fino alle ore 19:00 di sabato 18\02\2023, ai sensi della normativa vigente.

I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 12,00 + diritti di prevendita, presso il circuito telematico “GO2” (www.go2.it) ed i punti vendita abilitati, disponibili sul territorio.

La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto, insieme al Documento D’Identità in corso di validità.

La Società “US CATANZARO 1929” declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile.

La Società “US CATANZARO 1929” comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti, né altri settori, il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a CATANZARO senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

PUNTI VENDITA A MONOPOLI

• Associazione Cuore Biancoverde, Via Cesare Battisti, 28 – Monopoli.

Tel. 0809372824.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli