Catanzaro-Monopoli, Pancaro: "Pronti a fare la nostra gara. C'è lo stimolo di misurarsi coi primi della classe"

Serie C Girone C

Esame Catanzaro per il Monopoli, reduce dalla vittoria dello scorso turno sulla Turris. Domenica 19 febbraio i biancoverdi faranno visita alla capolista tra le mura del Ceravolo (calcio d'inizio alle ore 14:30) in quella che si preannucia una gara delicata: la formazione calabrese, finora, ha vinto tutte e quattordici le gare disputate in casa. A presentare il match alla vigilia ci ha pensato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla gara: "A Catanzaro sono stato pochissimo, ma sono stato bene. La squadra è in buone condizioni si a livello mentale che a livello fisico, avremo il piacere di misurarci contro i primi della classe. Lo stimolo è continuare a rendere al meglio come fatto nell'ultimo periodo. Il nostro credo non cambia mai, i principi rimangono sempre gli stessi ma poi a seconda della partita ci sono degli accorgimenti. Ci saranno momenti in cui ci costringeranno a stare bassi, però noi vogliamo fare la nostra gara. La forza del Catanzaro è la continuità tecnica, da anni stanno provando a vincere il campionato, lavorano con lo stesso gruppo di giocatori aggiungendo di volta in volta un tassello nuovo".

Sulla gestione del gruppo: "La partita più importante è quella imminente, ci concentriamo sempre su questo fatto. Poi pensiamo a quella successiva".

Sulle condizioni della squadra: "Piarulli è ancora indisponibile, mentre Dibenedetto è andato a giocare con la Primavera. Abbiamo recuperato De Risio, rientrato in gruppo mercoledì. Santaniello è convocabile".