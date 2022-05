Cesena-Monopoli, Colombo: "C'è la voglia di fare l'impresa, gli episodi possono incidere sulla gara"

Monopoli a caccia dell'impresa per passare il primo turno della fase nazionale dei playoff. Dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata allo stadio Veneziani, i biancoverdi sono chiamati a battere il Cesena nella gara di ritorno (giovedì 12 maggio all'Orogel Stadium Dino Manuzzi, ore 20:45) con almeno due gol di scarto. Servirà dare il massimo per avere la meglio su un avversario molto preparato tecnicamente, stando però attenti a concedere poco per non subire il potenziale colpo del ko: a presentare la partita alla vigilia, con delle dichiarazioni rilasciate sui canali ufficiali del club, è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla gara: "Conosciamo il valore degli avversari ma siamo obbligati a crederci e per fare questo non basterà una normale prestazione, dovremo trovare dentro di noi tutte le energie possibili e dare qualcosa che magari non sappiamo neanche di avere, nel calcio tutto è possibile. Le nostre probabilità di passare il turno, sulla carta ad oggi sono poche, ma sarebbe un delitto non provarci, abbiamo voglia di tentare a fare l’impresa, questi ragazzi durante il campionato hanno dimostrato di avere sette vite, possono sempre sorprendere".

Sul possibile andamento dello scontro: "Domani sarà la quarta partita in dodici giorni, potrebbe farsi sentire la fatica, ma le motivazioni e la voglia di regalarci qualcosa di insperato, possono fare la differenza. Sarà una gara lunga, dovremo avere il giusto equilibrio per non compromettere la partita, gli episodi potranno fare la differenza".

Sulle condizioni della squadra: "Anche per questa gara non avremo a disposizione Natalucci, Basile e Quaini e ci saranno da valutare le condizioni fisiche di qualche ragazzo affaticato; la squadra è consapevole che serivirá un’impresa per continuare questo percorso già strepitoso".