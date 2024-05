Tensione dopo Cittadella-Bari: CIro Polito aggredito da quattro persone in Autogrill

Tensione alle stelle in casa Bari. Dopo il pareggio sul campo del Cittadella che ha definitivamente fatto tramontare l'opportunità di raggiungere la salvezza diretta, lasciando come unica scappatoia i play-out, da raggiungere nell'ultima giornata col Brescia, c'è da registrare un episodio violento che ha coinvolto il direttore sportivo Ciro Polito.

Il ds è stato vittima di un'aggressione con calci e pugni da parte di quattro persone all'interno di un'area di sosta in località Occhiobello, in provincia di Rovigo, durante il rientro verso Bari. Il movente dell'aggressione va ricercato nella responsabilità della stagione fallimentare dei biancorossi al dirigente napoletano (gli vengono contestate strategie di mercato fallimentari e i tre esoneri) che ha esasperato gli animi ma che non può certamente giustificare alcun comportamento violento. Polito, dopo l'aggressione subita mentre era in compagnia della sua famiglia, ha sporto denuncia contro ignoti.

La SSC Bari ha rilasciato una nota esprimendo solidarietà a Polito e condannando fermamente l'episodio:

"SSC Bari esprime vicinanza e solidarietà al DS Ciro Polito vittima nella serata di ieri di una vera e propria aggressione avvenuta, ad opera di ignoti, nel post gara di Cittadella-Bari.

Il dirigente biancorosso, mentre si trovava in sosta in un autogrill sulla via di ritorno dalla città veneta, è stato raggiunto e aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di ignoti che subito dopo si sono dileguati.

Le autorità competenti intervenute hanno da subito avviato le procedure per l’individuazione dei soggetti responsabili.

La Società biancorossa condanna con forza quanto accaduto ad opera di 'vigliacchi' che nulla hanno a che vedere con il tifo barese e con lo sport.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso, quando la ragione lascia spazio alla violenza abbiamo già perso tutti".