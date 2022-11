Bari, Polito: "Dobbiamo ritrovare spavalderia ma serve equilibrio nei giudizi. Cheddira e Caprile restano"

"Il Bari ha avuto un inizio a razzo, ora sembra che stia andando male. Dobbiamo avere equilibrio nei giudizi". È il monito di Ciro Polito, intervenuto in conferenza stampa per commentare le ultime prestazioni della squadra e rispondere alle domande dei cronisti.

"Abbiamo una classifica molto bella - ha continuato il direttore - teniamoci stretto ciò che stiamo facendo in attesa di ritrovare brillantezza. Non credo sia un momento difficile, sembra che i risultati positivi passino inosservati. I tifosi a fine partita hanno applaudito la squadra a Como, a tratti è passata come una sconfitta. Dobbiamo ritrovare spavalderia, abbiamo steccato qualche primo tempo. Fa parte del percorso, non dobbiamo allarmarci. I ragazzi finora sono stati encomiabili".

Durante la conferenza Polito ha detto la sua sul rendimento di Scheidler e Zuzek, due calciatori arrivati dall'estero a fronte di investimenti importanti che ancora non sono riusciti a esprimere tutto il loro potenziale: "Non penso siano in ritardo rispetto alle aspettative. Zuzek? Abbiamo trovato un 'ragazzino' che si chiama Di Cesare che ha avuto un exploit, fosse stato più giovane sarebbe in odore di Serie A, Vicari è un giocatore importantissimo. Quando ha giocato ne siamo stati soddisfatti. Nel primo periodo del campionato trasformavamo quasi tutto in gol, ma subivamo di più. Oggi Caprile fa poche parate. Ha preso due rigori che lasciano il tempo che trovano. Non c'è stata nessuna bocciatura di Zuzek, il mister ha scelto Terranova in base alle caratteristiche della partita. Scheidler? Al momento siamo un po' sterili, è un attaccante che gioca di rifinitura, ha struttura, un gol l'ha fatto, uno gliel'hanno annullato, ha preso una traversa. Tocca pochi palloni ma puliti, deve finalizzare, certo, ma è un giocatore presente che ti porta via gli avversari. Deve metterci più cattiveria. Ci porterà grandi soddisfazioni. Abbiamo offeso poco, questa è la verità. Ho letto di bocciature, andiamo verso il mercato, sembra ci sia da smuovere i nomi. Ho visto alcuni commenti da rivedere. Il Bari ha investito il giusto per un attaccante, è un investimento che va aspettato. Ho scelto, sono sicuro che a lungo termine ci darà soddisfazioni. Abbiamo il capocannoniere della B che ora è ai mondiali, Scheidler l'ho preso prima del suo exploit. Ha giocato poco, molto meno di Walid che ha dimostrato di essere un giocatore importante. I numeri oggi non sono dalla sua parte, alla lunga vedremo come andrà".

Con l'avvicinarsi della finestra di mercato invernale Polito ha risposto a proposito di eventuali investimenti a gennaio: "Quello invernale è un mercato particolare, trovare i giocatori pronti a inserirsi in un contesto tattico già delineato non è semplice. Se ci saranno da fare interventi ci faremo trovare pronti ma la società ci ha chiesto anche sostenibilità. La piazza merita una Serie A di alto livello, diamoci del tempo, avevo parlato di tre anni. Sapevo che partire forte non sarebbe stato un vantaggio, perché a tutti piace sognare, ma serve equilibrio. Questa squadra ha fatto cose importanti, deve continuare a farle, se ci saranno occasioni le coglieremo, ne parleremo con la società. Ci sono anche giocatori che sono fuori dal progetto, legati alla vecchia gestione. Anche lo scorso anno abbiamo fatto interventi mirati che ci hanno aiutato ad arrivare l'obiettivo che quest'anno è assestarci in categoria e preparare una squadra che punti alla Serie A".

Per un tratto della conferenza, Polito ha assunto un atteggiamento lievemente polemico: "Mi sembra di essere qui a spegnere fuochi che esistono, la squadra non vince da sei partite ma ha fatto un percorso elevatissimo, non è facile mantenere quel ritmo, chiedo equilibrio. Nelle ultime gare siamo stati meno brillanti ma certe analisi tattiche non le trovo corrette. Sembra che stiamo giudicando tatticamente un allenatore che prova a mettere in difficoltà gli avversari, ci vuole equilibrio".

Finora la 'scommessa' Ceter non si può dire vinta, visti i tanti infortuni che hanno impedito al colombiano di essere impiegato con continuità: "Damir è un giocatore che ha una problematica legata agli infortuni, è stato preso in più. Ha avuto ricadute muscolari, per ora sta bene, per ora ce lo teniamo. Incrociamo le dita, sperando non si rifaccia male. L'altro giorno è entrato, ha battagliato. Speriamo di poterlo utilizzare".

Sul rinnovo dei portieri di riserva, Frattali e Polverino: "Discorso diverso. Avevo chiesto all'inizio, essendo un ruolo delicato con il rischio di finire del dimenticatoio quando non giocano, ho chiesto, loro sono stati impeccabili e io li ho messi in tranquillità. Hanno dei valori, me li tengo stretti. Ci sono diversi giocatori in scadenza, vedremo chi rinnoverà e chi farà altre scelte".

Secondo il ds biancorosso, il calo del Bari è dovuto anche a una minore imprevedibilità della squadra rispetto al principio della stagione: "Inizialmente non ci conoscevano, eravamo più spavaldi. Vincere aiuta a vincere, le squadre poi ti studiano, ci hanno tolto profondità, forse abbiamo perso un pochino di fame che avevamo inizialmente. Qualcosa è mancato ma lavoreremo per ritrovarci. Non buttiamo via tutto, il Bari sta facendo un campionato di rilievo. Tra le neopromosse siamo la migliore. Quello che avremo fatto sarà quello che ci siamo meritati. A maggio il giudice sarà la classifica".

Sulla possibilità di intervenire a gennaio per puntellare la rosa con degli innesti che facciano fare al Bari il salto di qualità: "Per prendere dobbiamo smaltire. Abbiamo una lista over satura e tre sono fuori. Aggredire il mercato di gennaio? O si è in una situazione deficitaria o ci vuole equilibrio. Servono solo giocatori che possano alzare il livello della squadra".

Qualcuno sostiene che Mignani consideri soltanto 13-14 giocatori nelle sue rotazioni: "I centrali di difesa li ha usati tutti e quattro, Dorval quando è entrato ha fatto bene. Hanno giocato in più di 13-14, almeno in 18. Purtroppo non si può cambiare ogni settimana, quando una squadra fa bene è difficile. Si aspetta magari l'infortunio o la squalifica. Poi per chi entra e ha giocato poco non è neanche semplice essere all'altezza degli altri".

Al direttore è stato chiesto dell'interesse del Napoli per Caprile e Cheddira: "Sono nel mirino di tanti club, tra cui il Napoli ma finiranno sicuramente la stagione qua a Bari. Si sono messi in mostra, è normale abbiano attirato le attenzioni degli altri club ma ne parleremo a tempo debito".

La prossima partita vedrà il Bari in casa contro il Pisa, una delle squadre più in forma del campionato: "Voglio vincere, come non lo so. Si può vincere anche non essendo belli, il calcio della B dimostra che l'equilibrio è alla base di tutto. Ci sono tanti pareggi ogni domenica. Le partite sono tutte tirate, i dettagli stanno facendo la differenza. Sappiamo che incontriamo la squadra che ha perso la finale playoff per la A, ha ripreso lo stesso allenatore. Dobbiamo ritrovare la vittoria che manca da tanto, le partite vanno portate a casa anche senza giocare bene. Finora non è capitato. La realtà dice che ultimamente non abbiamo fatto grandi prestazioni. Facciamo parlare il campo, sperando che la vittoria arrivi al più presto"

Infine, Polito ha risposto alle domande su due singoli, Botta e Salcedo: "Botta lo conosciamo, ha nell'estro la sua qualità principale ma la B è un campionato fisica, lui a volte ha impattato poco. A volte non è stato all'altezza del suo nome, ultimamente è stato decisivo, non sempre chi gioca dall'inizio è più importante di chi subentra. Da Salcedo pretendo di più, anche se ha fatto un gran gol e un assist a Venezia che ci ha fatto vincere. La sua posizione? In fase di possesso gli attaccanti il mister gli concede moltissima libertà".