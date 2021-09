Il Città di Mola non sbaglia: 3-0 al Borgorosso Molfetta e accesso al secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza

Il Città di Mola non sbaglia e si sbarazza del Borgorosso Molfetta con un secco 3-0 nella gara di ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza ,ribadendo la vittoria ottenuta all'andata per 2-1. La partita si è disputata in campo neutro, presso il campo sportivo Francesco Di Liddo a Bisceglie. Il Città di Mola ha tenuto in mano a lungo le redini del gioco, confezionando subito l'uno-due che ha permesso di archiviare la pratica già nel primo tempo: al 14' il timbro dell'attaccante Tedone apre le danze; mentre sette minuti dopo, al 21', ci ha pensato Bonasia a raddoppiare il vantaggio della propria formazione. Gli uomini allenati da mister Castelletti hanno controllato le sortite degli avversari, a cui però è mancato lo spunto giusto per riaprire i giochi. E così, sul finale, a suggellare il trionfo del Città di Mola, è arrivata la rete della punta Bongermino. su calcio di rigore (73').