Città di Mola, secondo ko di fila: a Capurso il San Severo passa per 3-2

Ancora una sconfitta per il Città di Mola, dopo il ko incassato nello scorso weekend sul campo del San Marco. I biancazzurri sono caduti al campo sportivo di Capurso contro il San Severo, firmatario del blitz per 3-2. Complici le numerose assenze per squalifica ed infortuni, i padroni di casa vanno sotto nel primo tempo a causa della rete di Consolazio; nella ripresa il San Severo prende il largo con Dascoli e ancora Consolazio ma, nonostante l'espulsione di Scarimbolo, il Città di Mola riesce ad accorciare le distanze grazie a Terrevoli e Ventura. Inutile il forcing nel finale: il Città di Mola resta al quarto posto in classifica a quota 28 punti.