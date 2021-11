Città di Mola, sei reti segnate in una partita: è la seconda volta che accade in stagione

Il Città di Mola dilaga e riscatta la sconfitta dello scorso turno contro il Di Benedetto Trinitapoli: allo stadio San Rocco di Stornara, nel match valido per la decima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, la formazione allenata da Vito Castelletti ha travolto i padroni di casa del Real Siti con un netto 6-2. Sugli scudi l'attaccante Lopez, autore di una tripletta (sono i primi gol da quando veste la nuova maglia), mentre le altre marcautre dei biancazzurri sono state messe a segno da Raia, Dentamaro e Stancarone. Per il Real Siti reti di Perchaud e Panelli. Salgono a 19 i punti conquistati, che valgono attualmente il quarto posto in classifica.

Non è la prima volta che il Città di Mola segna sei gol in una singola partita nella stagione in corso: nella prima giornata infatti arrivò un successo per 6-1 sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie, con reti di Raia, Daniele, Falconieri, Rana e Bongermino (doppietta). Complessivamente il Città di Mola può vantare il secondo attacco più prolifico del girone A, sono 23 le reti messe a referto; meglio ha fatto soltato il Barletta capolista, con 35 centri.