Città di Mola, trend positivo nel mese di ottobre. E ora c'è il confronto di Coppa Italia contro il Martina

La vittoria contro il Borgorosso Molfetta ha consentito al Città di Mola di riprendere la marcia in campionato, nel girone A di Eccellenza. L'1-0 conquistato allo stadio Paolo Poli grazie alla rete di Falconieri è stato importante visto che gli uomini allenati da Vito Castelletti sono riusciti ad agganciare il quarto posto in classifica, a quota 16 punti. Escludendo il ko a domicilio contro il Corato, per il Città di Mola ottobre è stato un mese positivo, dove sono state raccolte 3 vittorie (ai danni di Atletico Vieste, Vigor Trani e appunto Borgorosso Molfetta) e un pareggio, contro il San Severo (risultato di 3-3). Senza dimenticare il successo nella gara di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza, per 4-0 in casa del Ginosa, che ha rimontato lo svantaggio dell'andata e regalato la qualificazione al raggruppamento B.

E a proposito di coppa, giovedì 4 novembre ci sarà la sfida di andata della semifinale contro il Martina, allo stadio Comunale di Capurso (ore 14:30). La gara sarà arbitrata da Gianluca Lovascio della sezione di Molfetta coadiuvato dagli assistenti Francesco Minerva e Gabriele Sindaco della sezione di Lecce. Il ritorno si disputerà il 18 novembre allo stadio Tursi; la squadra vincitrice affronterà chi avrà la meglio tra Sava e Ugento e, successivamente, la vincente affronterà la squadra che la spunterà nel triangolare del gruppo A composto da Corato, San Severo e Barletta.