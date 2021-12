L'Unione Calcio Bisceglie rimonta il Città di Mola: al Comunale di Capurso finisce 3-1

Tonfo interno per il Città di Mola, reduce dealla vittoria ottenuta nello scorso turno contro il Team Orta Nova. Allo stadio Comunale di Capurso è l'Unione Calcio Bisceglie ad imporsi, in rimonta, nel match valevole per la quattordicesima giornata del girone A di Eccellenza: a portare i vantaggio i padroni di casa ci penza Lopez su rigore (sesto centro per lui in questo campionato), poi è Camporeale nella ripresa a ristabilire l'equilibrio. Al Città di Mola vengono annullati due gol per off-side e successivamente, gli ospiti sono cinici nel compiere il ribaltone con i sigilli di Andriano e Zinetti. La formazione allenata da Vito Castelletti viene agganciata proprio dall'Unione Calcio Bisceglie a quota 25 punti, ma resta comunque terza in classifica.