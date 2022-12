Cittadella-Bari, le pagelle: Scheidler, Folorunsho e Caprile protagonisti

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella

Netto successo del Bari sul campo del Cittadella, espugnato col punteggio di 0-3. Un risultato per certi versi bugiardo, poiché la gara coi veneti è stata incerta fino al terzo gol realizzato da Maita.

Prova globalmente soddisfacente per i biancorossi di Mignani, solidi dal punto di vista difensivo, e ispirati davanti alla porta. Sugli scudi le prestazioni di Caprile, Folorunsho e Scheidler, tre che hanno avuto un peso decisivo sul risultato finale.

I migliori Today

Caprile 7: Autore di tre interventi decisivi su Vita, Mastrantonio e Cassandro, chiude la porta biancorossa a doppia mandata.

Di Cesare-Vicari 7: Insieme formano una coppia di difensori esperti, di assoluto spessore per la categoria, e quando sono in giornata dalle loro parti non passa uno spillo.

Maita 7: La sua prima rete tra i cadetti fa scorrere i titoli di coda su un partita globalmente positiva da parte del messinese che ha sfondato il muro delle 100 presenze in biancorosso.

Maiello 7: Giocatore preziosissimo (si è visto quando è mancato). Sa sempre cosa fare col pallone, accelera e rallenta il gioco a suo piacimento.

Benedetti 7: Lo spezzone di gara contro il Pisa ha convinto Mignani a riproporlo titolare due mesi dopo l'ultima volta. Scelta ripagata con una prestazione di sostanza e qualità.

Folorunsho 7: Mignani lo avvicina alla porta e il suo rendimento ne risente in positivo. Spaventa più di una volta Kastrati, poi dopo aver recuperato palla, segna la rete del 2-0 e resta in campo fino alla mezz'ora del secondo tempo.

Scheidler 7,5: In pochi giorni è riuscito a cancellare i fischi che ne avevano accompagnato l'uscita al San Nicola in applausi. Rete da opportunista la sua, poi ottimo l'assist per il 3-0 di Maita

Mignani 7: Parte con il 4-3-2-1, variando leggermente dal canonico 4-3-1-2. Totalmente ripagato nelle scelte, da Benedetti a Folorunsho più avanzato, alla fiducia a Scheidler. Può essere contento anche dal punto di vista difensivo.

Cittadella-Bari 0-3 : pagelle e tabellino

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6; Mattioli 5 (Carriero 46' 5,5), Del Fabro 4,5, Frare 5, Donnarumma 5,5; Vita 6, Mastrantonio 6,5 (70' Mazzocco 5,5), Branca 5,5; Antonucci 5 (70' Embalo ); Magrassi (7' Lores Varela 5), Tounkara 5,5 (49' Cassandro 5). A disp.: Maniero, Perticone, Visentin, Ciriello, Pavan, Danzi, Asencio. All. Gorini 5.

BARI (4-3-1-2): Caprile 7; Pucino 6, Di Cesare 7, Vicari 7, Dorval 6; Maita 7, Maiello 7 (87' D'Errico sv), Benedetti 7 (87' Terranova sv); Botta 6,5 (64' Bellomo 6), Folorunsho 7 (75' Mallamo sv), Scheidler 7,5 (75' Salcedo sv). A disp.: Frattali, Antenucci, Galano, Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Cangiano. All. Mignani 7.

Arbitro: Piccinini di Forlì 6,5

Assistenti: Rossi L. – Trasciatti

IV: Manganiello

VAR: Guida

AVAR: Bercigli

Marcatori: 13' Scheidler (B), 32' Folorunsho (B), 69' Maita (B)

Note - ammoniti Lores Varela (C), Mastrantonio (C), Mignani (B), Maiello (B), Carriero (C). Recupero: 3' pt, 3' st

Spettatori: 3.539 (374 tifosi ospiti)