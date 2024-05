Cittadella-Bari 1-1, le pagelle: Pissardo e Acampora i migliori, male Vicari

Altra prova deludente per il Bari che si giocherà l'accesso ai play-out nell'ultima giornata di campionato in casa contro il Brescia dopo aver pareggiato 1-1 sul campo del Cittadella.

Cittadella-Bari: le pagelle dei biancorossi

Pissardo 6,5: Autore di due grandi interventi, con uno evita la velenosa deviazione di Ricci, con l'altro la doppietta di Pittarello. Dà sicurezza.

Dorval 5: Difende male in occasione del vantaggio dei veneti. Nella ripresa deve solo ringraziare l'imprecisione di Rizza che manca il colpo del ko.

Di Cesare 6: Non perfetto in occasione del gol del vantaggio del Cittadella, alza il livello dell'attenzione nel resto della gara. Dall'80' Matino: sv)

Vicari 5: In occasione del gol lascia troppa libertà a Pittarello.

Ricci 5.5: Rischia un clamoroso autogol. Pur godendo di una discreta libertà sulla propria corsia non ne approfitta.

Maita 6: Gioca un discreto primo spezzone di gara, poi va ko. Dal 23' Achik 5,5: Manca di precisione in più di un'occasione. Spesso fumoso.

Benali 5,5: Meno in palla del solito, sbaglia parecchi palloni.

Lulic 5,5: Altra gara macchinosa del croato. Dal 59' Puscas 5: Tornava dopo l'operazione alla mano. Mai pericoloso.

Acampora 6,5: Rispolverato tra i titolari offre a Nasti l'assist per il pareggio. Dall'80' Maiello: sv

Nasti 6,5: Con freddezza realizza la rete dell’1-1 che evita la sconfitta. Dall'81' Kallon: sv

Sibilli 5,5: Nel primo tempo prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma come ormai da qualche partita nella ripresa scoppia.

Giampaolo 5: Bari in totale crisi d'identità tattica, cambia modulo in almeno tre occasioni e nel secondo tempo i suoi tirano i remi in barca accontentandosi del pari.

Cittadella-Bari 1-1: voti e tabellino

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati 6; Angeli 6, Pavan 6,5, Sottini 5,5 (46' Magrassi 5,5); Tessiore 6 (88' Saggionetto), Amatucci 6, Vita 6,5, Carriero 6 (56' Mastrantonio 6), Giraudo 6,5 (77' Rizza 5); Cassano 5,5 (56' Branca 6), Pittarello 7. A disp.: Veneran, Maniero, Salvi, Pandolfi, Danzi, Maistrello, Cecchetto. All. Gorini

BARI (4-3-1-2): Pissardo 6,5; Dorval 5, Di Cesare 6 (80' Matino sv), Vicari 5, Ricci 5,5; Maita 6 (23' Achik 5,5), Benali 5,5; Lulic 5,5 (59' Puscas 5), Acampora 6,5 (80' Maiello sv); Sibilli 5,5, Nasti 6,5 (80' Kallon sv). A disp.: Brenno, Maiello, Guiebre, Zuzek, Pucino, Colangiuli, Aramu, Morachioli. All. F. Giampaolo 5

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Bindoni – Valeriani

IV: Gangi

VAR: Gariglio

AVAR: Di Vuolo

Marcatori: 7' Pittarello (C), 16' Nasti (B)

Note - ammoniti 60' Giraudo (C). Recupero: 3',

Spettatori: 4.296 (890 tifosi ospiti)