Cittadella-Bari 1-1: al Tombolato un pari inutile. La salvezza passa per i play-out

È finita 1-1 la partita tra Cittadella e Bari della 37ª giornata di Serie B. Un pari, quello del Tombolato, che non serve a nessuna delle due squadre: i veneti, infatti, vedono sfumare l'obiettivo play-off, mentre i biancorossi perdono l'ennesima occasione per fare un passo verso la salvezza.

Come ormai consuetudine i Galletti hanno concesso un gol nelle prime fasi di gioco, facendosi infilare da Pittarello al 7' del primo tempo. Fortunatamente dopo un quarto d'ora di gioco circa, un retropassaggio sconsiderato del barlettano Cassano, ha propiziato il gol del pari di Marco Nasti che ha fissato il risultato sul definitivo 1-1. Nella ripresa la squadra di Giampaolo non è riuscita a creare occasioni degne di nota, anzi, in più occasioni ha lasciato spazio alle iniziative dei veneti e ha visto scivolare via l'ennesima opportunità, allungando a dodici la striscia di gare senza vittoria.

Sugli altri campi l'Ascoli ha pareggiato al 90' con il Palermo di Mignani, lo Spezia ha fatto 2-2 a Cosenza e la Ternana ha centrato un pesante successo sul Catanzaro. La classifica vede il Bari al quartultimo posto con 38 punti, a pari punti con l'Ascoli, mentre la Ternana sale a 40 e lo Spezia va a 41.

La salvezza per i Galletti passerà certamente dai play-out, che andranno conquistati sfruttando l'ultimo turno della stagione regolare in casa al San Nicola contro il Brescia, già certo di andare ai play-off ma stuzzicato dalla voglia di sorpassare Sampdoria e Palermo. L'Ascoli ospiterà il Pisa, fuori dai play-off, la Ternana farà visita alla FeralpiSalò, mentre lo Spezia riceverà il Venezia .

Cittadella-Bari: la cronaca

Per l'ennesima volta in stagione il Bari va in svantaggio in avvio di gara: questa volta a ringraziare è il Cittadella, a segno con Pittarello. Marcatura blanda di Vicari sul traversone di Giraudo, e girata a volo di sinistro per l'1-0 granata. La squadra di Giampaolo dopo lo schiaffo iniziale fatica a riorganizzarsi ma poco dopo il quarto d'ora di gioco, trova il pareggio approfittando di un regalo di Cassano, autore di un retropassaggio sul quale si fionda Acampora che poi appoggia per Nasti bravo a battere Kastrati col piattone destro. Al 21' Pissardo evita l'autogol con un gran riflesso sulla deviazione del compagno di squadra Ricci. Tegola per il Bari che al 23' perde Maita per un problema al ginocchio. Sostituzione forzata per Giampaolo che inserisce Achik risistemando i suoi. Padroni di casa pericolosissimi al 26': Cassano prova a riscattarsi offrendo a Pittarello l'assist per la doppietta ma Pissardo è bravissimo a deviare in corner il tiro indirizzato sul primo palo. Dall'altra parte, al 40', gran riflesso di Kastrati sulla conclusione da distanza ravvicinata Sibilli (in posizione dubbia). I biancorossi chiudono il primo tempo in attacco ma le squadre vanno al recupero sul parziale di 1-1.

Dopo l'intervallo Gorini richiama Sottini e inserisce Magrassi: fuori un difensore per un attaccante e passaggio . Al 49' chance in attacco per il Bari: Kastrati esce a vuoto Uscita a vuoto di Kastrati, Achik aggancia il pallone e tenta il pallonetto per beffare l'estremo difensore del Cittadella ma Pavan evita il gol respingendo sulla linea. Cambio offensivo per il Bari al 59': Puscas prende il posto di Lulic, biancorossi con le due punte. Al 71' grande opportunità per Pittarello con un destro dal limite dell'area alto sopra la traversa. Subentrato da un paio di minuti al posto di Giraudo, Rizza manca il colpo del ko da due passi, lasciato tutto solo da Dorval. Triplo cambio per il Bari: Matino, Maiello e Kallon prendono il posto di Di Cesare, Acampora e Nasti.

Cittadella-Bari 1-1: il tabellino

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati, Angeli, Pavan, Sottini (46' Magrassi); Tessiore (88' Saggionetto), Amatucci, Vita, Carriero (56' Mastrantonio), Giraudo (77' Rizza); Cassano (56' Branca), Pittarello. A disp.: Veneran, Maniero, Salvi, Pandolfi, Danzi, Maistrello, Cecchetto. All. Gorini

BARI (4-3-1-2): Pissardo; Dorval, Di Cesare (80' Matino), Vicari, Ricci; Maita (23' Achik), Benali; Lulic (59' Puscas), Acampora (80' Maiello); Sibilli, Nasti (80' Kallon). A disp.: Brenno, Guiebre, Zuzek, Pucino, Colangiuli, Aramu, Morachioli. All. F. Giampaolo

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Bindoni – Valeriani

IV: Gangi

VAR: Gariglio

AVAR: Di Vuolo

Marcatori: 7' Pittarello (C), 16' Nasti (B)

Note - ammoniti 60' Giraudo (C). Recupero: 3',

Spettatori: 4.296 (890 tifosi ospiti)