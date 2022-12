Cittadella-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Turno infrasettimanale per la Serie B: la 16ª giornata, iniziata ieri con la vittoria della Ternana sul Cagliari, si completerà oggi nel giorno dell'Immacolata. Il Bari sarà ospite del Cittadella nel match in programma allo Stadio Pier Cesare Tombolato, con fischio d'inizo fissato alle 15:00.

Si tratta di una partita molto importante per i biancorossi che non vincono da ben sette partite di fila e hanno pareggiato nelle ultime cinque, e che nonostante ciò occupano il quarto posto a quota 23 (fino alla vittoria della Ternana erano terzi ndr). Sono 4 i punti in più rispetto al Cittadella, momentaneamente tredicesimo con 19 punti e proveniente dall'inaspettata vittoria in casa di un avversario ben più quotato come il Genoa.

Dirigerà l'incontro il signor Marco Piccinini della sezione arbitrale di Forlì, fischietto che ha già arbitrato il Bari in due occasioni (entrambe nella stagione 2017-2018) con il bilancio di un pari e una vittoria. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Rossi e

Trasciatti, il quarto uomo Manganiello, e infine il VAR e l'AVAR, Guida e Bercigli.

Cittadella-Bari: i precedenti

Cittadella e Bari si sono incontrati in totale in 17 partite ufficiali. Nel testa a testa sono in netto vantaggio i pugliesi con 8 vittorie contro le 3 dei veneti e 6 pareggi. Prendendo in considerazione solo le 9 sfide al Tombolato, bilancio in parità con 2 successi ciascuno e 5 pareggi.

L'ultimo confronto tra le due squadre fu giocato proprio al Tombolato non evoca bei ricordi al Bari. Si tratta della partita dei playoff di Serie B 2017-2018, che finì col punteggio di 2-2 (doppietta di Bartolomei per i padroni di casa, Nenè e Galano per i biancorossi) dopo i tempi supplementari e con la qualificazione dei veneti, in virtù del miglior piazzamento in regular season. Quella fu l’ultima gara del Bari targato Giancaspro, che di lì a qualche mese sarebbe andato incontro al fallimento dell’estate 2018.

Come arriva il Cittadella

Contro i biancorossi il tecnico dei veneti Gorini ritrova tra i convocati Asensio e Felicioli, ma non recupera Beretta. L'allenatore dei granata potrebbe optare per qualche cambio rispetto al blitz di Genova. Tra i pali ci sarà Kastrati, mentre a comporre la difesa dovrebbero essere Vita, Frare, Visentin e Cassandro. In mezzo al campo dovrebbe agire il terzetto formato da Danzi, Pavan e Branca, con Antonucci sulla trequarti. In attacco Magrassi e l'ex Lores Varela sembrano i prescelti per partire titolari, ma non si può escludere la candidatura di Tounkara dal 1'.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai veneti il tecnico biancorosso Michele Mignanin non avrà a disposizione Damir Ceter, Walid Cheddira, Guillaume Gigliotti e Giacomo Ricci. Al Tombolato l'allenatore dei Galletti dovrebbe riproporre il consueto 4-3-1-2 con Caprile tra i pali e la difesa formata da Pucino, Di Cesare, Vicari e Dorval. A centrocampo non ci dovrebbero essere sorprese, con il trio composto da Maita, Maiello e Folorunsho. Dietro le punte dovrebbe esserci la conferma per Botta, mentre potrebbe cambiare il tandem d'attacco, con Salcedo che sembra avere qualche possibilità in più rispetto a Scheidler di far coppia con Antenucci.

Cittadella-Bari: probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Frare, Visentin, Cassandro. Danzi, Pavan, Branca; Antonucci; Magrassi, Lores Varela. All. Gorini

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Salcedo. All. Mignani

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Rossi L. – Trasciatti

IV: Manganiello

VAR: Guida

AVAR: Bercigli

Cittadella-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 16ª giornata di Serie B, Cittadella-Bari, con fischio d'inizio fissato alle 15:00, verrà trasmessa in streaming su Dazn e anche in televisione su Sky Sport (canale 255). Per gli abbonati Sky la partita sarà visibile anche tramite l'app SkyGo. Il match potrà essere visto in streaming su Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.