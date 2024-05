Cittadella-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il pareggio contro la capolista Parma dello scorso ha riacceso le speranze del Bari di ottenere un posto ai play-out. Attualmente, infatti, i biancorossi hanno 37 punti, gli stessi di Ternana e Ascoli, ma sono in vantaggio negli scontri diretti, quindi in caso di classifica avulsa sarebbero certi di un posto negli spareggi per non retrocedere (perdipiù da testa di serie).

Ad ogni modo, per evitare la retrocessione, restano ancora due partite di campionato quindi ogni discorso di questo tipo è prematuro. La squadra biancorossa dovrà prima di tutto provare a strappare una vittoria sul campo del Cittadella, quasi fuori dai play-off (è a -3 dall'ottavo posto ma è sfavorito negli scontri diretti), ma storicamente formazione ostica da affrontare per i pugliesi. L'appuntamento al Tombolato è fissato per le 15 di domenica, in contemporanea con tutte le altre partite di Serie B.

Come arriva il Cittadella

Edoardo Gorini dovrebbe disporre i suoi con il consueto 3-5-2 con Kastrati tra i pali. In difesa Salvi prenderà il posto di Angeli nel terzetto con Pavan e Sottini. A centrocampo fiducia as Amatucci, Branca e Vita con Tessiore e Carissoni (in ballottaggio con Giraudo) a presidiare le corsie esterne e la coppia d'attacco formata da Pittarello e dal barlettano Cassano che potrebbe essere preferito a Magrassi.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai veneti Federico Giampaolo non potrà contare su Edjouma, vittima di un fastidio ad un ginocchio durante la rifinitura, oltre a Diaw e allo squalificato Bellomo. In compenso il tecnico biancorosso recupera Maiello e Puscas. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Pissardo che ha definitivamente scalzato Brenno tra i pali, Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci in difesa. A centrocampo con Maita tornerà Benali, mentre sulla trequarti dovrebbero partire Aramu, Sibilli e Morachioli alle spalle di Nasti.

Cittadella-Bari: probabili formazioni

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Sottini: Tessiore, Vita, Branca, Amatucci, Carissoni; Pittarello, Cassano. All. Gorini

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali; Aramu, Sibilli, Morachioli; Nasti. All. F. Giampaolo

Mariani di Aprilia

Assistenti: Bindoni – Valeriani

IV: Gangi

VAR: Gariglio

AVAR: Di Vuolo

Cittadella Bari: i precedenti

Tra Cittadella e Bari esistono 20 precedenti ufficiali. Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi che vantano 9 vittorie contro i 3 successi dei veneti mentre 8 partite sono terminata in parità. Nelle 10 gare giocate in trasferta si contano 3 successi dei biancorossi, 5 pareggi e 2 vittorie del Cittadella.

Cittadella-Bari: dove vederla in tv

Il match tra Cittadella e Bari con calcio all'inizio fissato alle 15 di domenica 5 maggio verrà trasmesso in tv su Sky Sport (canale 256) e in streaming su Dazn.