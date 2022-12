Cittadella-Bari, trasferta vietata ai residenti in provincia di Bari

Niente trasferta contro il Cittadella per i tifosi del Bari residenti in Provincia di Bari. Lo ha deciso il GOS dopo i tafferugli di Como-Bari: al Tombolato potranno esserci solo i sostenitori biancorossi non residenti nella Provincia di Bari a cui sarà consentito l'acquisto dei tagliandi di accesso sia per il settore ospiti, sia per gli altri settori.

“A seguito di determinazione n°46/2022 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dopo costruttivo confronto tra la Società biancorossa, la Lega B e le Autorità competenti, in riferimento alla prescrizione della Prefettura di Padova, SSC Bari comunica che, per la gara Cittadella-Bari in programma alle ore 15:00 di giovedì 8 dicembre, i tagliandi di accesso al settore ospiti dello stadio 'Tombolato' saranno disponibili dalle ore 10:00 di lunedì 5 dicembre fino alle ore 19:00 di mercoledì 7 dicembre sul circuito TicketOne".

La nota prosegue con la restrizione della vendita per i residenti nella Provincia di Bari: "Disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Provincia di Bari in tutti i settori; i NON residenti nella Provincia di Bari potranno acquistare i tagliandi di accesso sia per il settore ospiti che per gli altri settori dello Stadio. La disponibilità del settore Curva Nord è di 1.144; non è richiesto alcuno strumento di fidelizzazione.

Il prezzo del settore ospiti (Curva Nord) è 12,50 € + 1,50 diritto di prevendita (On-line e rivendite applicato un costo di commissione carta di credito di € 1,50). Per bambini sotto i 3 anni non è necessario acquistare il tagliando.

Sarà possibile acquistare i tagliandi per l'incontro con le seguenti modalità:

– punti vendita TicketOne sul territorio nazionale”