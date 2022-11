Como-Bari, le pagelle: Salcedo e Folorunsho deludono, Botta cambia volto alla partita

Non riesce più a vincere il Bari, a secco di vittorie da 6 partite dopo aver pareggiato le ultime 4 di fila. Anche a Como la squadra di Mignani, che ha disputato una partita a corrente alternata, si è dovuta accontentare di un solo punto. Vediamo chi sono i promossi e bocciati della sfida del Sinigaglia.

I migliori Today

Caprile 6,5: Con la punta delle dita devia il primo rigore calciato da Cerri, sul secondo non può nulla perché troppo angolato, ma in generale offre sicurezza e infonde calma alla difesa con i suoi interventi sempre puntuali.

Botta 6,5: Il suo ingresso in campo cambia la partita. Va negli spazi con la palla e inventa geometrie per i compagni, poi è lui stesso a riequilibrare il risultato restando glaciale durante la trasformazione dal dischetto al 90'.

Maiello 6: Dei tre di centrocampo è sicuramente il migliore. Smista, lotta e prova addirittura a mettersi in proprio con una conclusione che esce di poco.

I peggiori Today

Salcedo 5: Mignani gli dà fiducia dopo il gran gol al Südtirol, il ragazzo scuola Inter però non la ripaga, senza mai accendersi nei 45' in cui resta in campo.

Scheidler 5,5: Resta ancora all'asciutto nonostante offra una prestazione generosa, facendo a sportellate coi difensori avversari e provando a rendersi pericoloso ogni volta che ne ha la possibilità.

Folorunsho 5: Un ritorno molto atteso ma sua è una prova deludente. Nervoso e falloso, causa il primo rigore per i lombardi. Va fuori dopo 45'.

Pucino 5,5: Protagonista sfortunato dell'episodio che decreta il secondo rigore per i padroni di casa, con un tocco di braccio maldestro.

Como-Bari 1-1: pagelle e tabellino

COMO (4-3-1-2): Ghidotti 6; Vignali 6 (56' Ioannou 6), Odenthal 6, Solini 6, Cagnano 6 (56' Da Riva 5,5); Iovine 6,5, Bellemo 5,5, Arrigoni 5; Parigini sv (20' Blanco 6,5, 75' Binks sv); Cerri 6,5, Cutrone 5,5 (75' Mancuso sv). A disp.: Vigorito, Fabregas, Gabrielloni, Scaglia, Celeghin, Delli Carri, Ambrosino. All. Longo 6.

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 5,5, Terranova 6, Vicari 6, Dorval 6; Mallamo 5,5 (63' D'Errico 6), Maiello 6 (85' Bellomo sv), Folorunsho 5 (46' Galano 5,5); Salcedo 5 (46' Botta 6,5); Antenucci 5,5 (63' Ceter 6), Scheidler 5,5. A disp.: Frattali, Gigliotti, Zuzek, Bosisio, Cangiano, Benedetti. All. Mignani 6.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido 5,5

Assistenti: Di Vuolo – Capaldo

IV: Gualtieri M.

VAR: Banti

AVAR: Longo S.

Marcatori: 45'+1 rig. Cerri (C), 90' rig. Botta

Note - ammoniti Antenucci (B), Folorunsho (B), Cagnano (C), Cerri (C), Mancuso (C), Pucino (B), Ceter (B). Recupero: 4' pt, 5' st.