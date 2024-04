Como-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Motivazioni completamente diverse, stesso bisogno di fare punti per Como e Bari, che si affronteranno domani, sabato 13 aprile, alle 14:00 allo Stadio Giacomo Sinigaglia per la 33ª giornata di Serie B.

I padroni di casa, secondi in classifica con 61 punti, ambiscono alla promozione diretta e sono a -5 dalla vetta occupata dal Parma, tallonati da Cremonese e Venezia racchiusi in tre punti. Cutrone e compagni sono in un ottimo momento di forma, provengono infatti da una striscia di tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali ottenuta in trasferta a Catanzaro. In casa, inoltre, il Como è la squadra che ha ottenuto più punti in Serie B (ben 34), con uno score di 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Ben più deficitaria la situazione dei biancorossi, reduci dalla sconfitta interna con la Cremonese che li ha fatti rimanere a quota 35, insieme a Cosenza e Spezia, in piena zona play-out. Il Bari è senza vittorie da ben sette turni (ultimo successo datato 17 febbraio, in casa con la FeralpiSalò) nei quali ha ottenuto appena due punti. Poco incoraggiante anche il rendimento in trasferta, che è il penultimo della categoria (peggio ha fatto solo il Lecco, ultimo in classifica): in 16 gare lontano dal San Nicola sono arrivate solo 2 vittorie, corredate da 7 pareggi e 7 sconfitte, per un totale di 13 punti.

Con numeri del genere, combinati alle assenze di due pedine fondamentali come Di Cesare e Sibilli, squalificati, è difficile essere fiduciosi, ma i tifosi biancorossi non perdono la speranza che la squadra possa avere un moto d'orgoglio e mettere in campo finalmente il temperamento che serve per iniziare una difficile rincorsa salvezza.

La direzione di gara è stata affidata al signor Daniele Rutella di Enna coadiuvato dagli assistenti Liberti e Fontani. Quarto ufficiale Gandino, al VAR Chiffi e Miele.

Come arriva il Como

Il duo Roberts-Fabregas recupera Verdi e ritrova anche Bellemo al rientro dalla squalifica. L'assetto tattico dei lariani dovrebbe essere ancora il 4-4-2 con Semper tra i pali e la difesa composta da Iovine, Goldaniga, Odenhthal e Sala. A centrocampo Strefezza e Da Cunha agiranno sugli esterni, mentre in mezzo dovrebbe esserci ancora il duo composto da Braunöder e Abildgaard. In attacco confermata la coppia Gabrielloni-Cutrone.

Come arriva il Bari

Iachini a Como dovrà rinunciare agli squalificati Di Cesare e Sibilli oltre agli infortunati Kallon e Koutsoupias. Tornano a disposizione Matino, che ha smaltito i problemi muscolari accusati con la Samp, e Nasti, al rientro dalla squalifica. Da verificare le condizioni di Diaw, regolarmente convocato ma sempre condizionato da qualche fastidio. Non è chiaro se il tecnico biancorosso si affiderà alla difesa a tre o a quattro, così come dopo la risposta data in conferenza stampa non si può dare per certa la presenza di Brenno tra i pali, con Pissardo che potrebbe avere una chance. Ipotizzando la scelta del 4-3-1-2, i Galletti potrebbero scendere in campo con Dorval, Matino, Vicari e Ricci in difesa, Benali in regia con Maita e uno tra Edjouma e Bellomo, e Aramu alle spalle di Morachioli e Puscas, col romeno che dovrebbe essere riproposto dall'inizio dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita contro la Cremonese.

Como-Bari: probabili formazioni

COMO (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Odenthal, Sala; Strefezza, Abildgaard, Braunöder, Da Cunha; Gabrielloni, Cutrone. All. Roberts

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Aramu; Morachioli, Puscas. All. Iachini

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Liberti – Fontani

IV: Gandino

VAR: Chiffi

AVAR: Miele

Como-Bari: i precedenti

Tra Como e Bari esistono 44 precedenti ufficiali. Il testa a testa vede in vantaggio i biancorossi con 15 vittorie mentre i successi dei lariani sono 14 e 15 gare sono terminate in parità.

Nei 21 incontri disputati in casa dei lombardi solo 3 vittorie per i Galletti a fronte degli 11 successi del Como e 7 partite finite in parità.

L'ultimo incrocio in assoluto tra le due squadre è avvenuto lo scorso 1° ottobre 2023, all'8ª giornata del campionato in corso, al San Nicola. In quell'occasione il punteggio fu di 1-1 con le reti di Diaw e Bellemo.

Finì 1-1 anche l'ultimo incrocio in casa del Como risalente al campionato 2022-2023 con i gol di Cerri e Botta, entrambi realizzati su calcio di rigore.

Como-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Como-Bari verrà trasmessa su Sky Sport (canale 254) e in streaming su Dazn, Now e SkyGO.