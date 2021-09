Coppa Italia di Eccellenza, Corato: ko indolore contro la Vigor Trani. Bozzi decisivo per la qualificazione al secondo turno

La Vigor Trani trova il successo nella gara di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza ma per il Corato è una sconfitta indolore. La squadra guidata dal tecnico Massimiliano Olivieri ha ottenuto un ko per 2-1 dopo la gara di andata vinta 1-0: in virtù del maggior numero di gol messi a segno in trasferta quindi è arrivato il pass per la prossima fase della competizione. Al campo comunale Coppi di Ruvo di Puglia gli ospiti partono bene, controllano l'incontro fino a quando non arriva la rete che sblocca il risultato (e che poi si rivelerà decisiva per la qualificazione): il portiere Viterbo commette fallo su Ventura e l'arbitro assegna il penalty che Bozzi non sbaglia. 1-0 al 43'. Nel secondo tempo protagonista ancora Bozzi, che viene espulso per doppia ammonizione. Il Corato rimane in inferiorità numerica e i padroni di casa ne approfittano, trovando la rete solo nel finale di partita Armenise (87') e Terrevoli (93'). Ma non basta: il Corato posegue il suo cammino nella Coppa Italia di Eccellenza.