Coppa Italia Eccellenza, al via la terza fase: spicca il derby Unione Sportiva Mola-Polimnia

Ritorna la Coppa Italia d'Eccellenza, che vedrà le squadre impegnate giovedì 3 novembre nella terza fase della competizione. Sono sette i club ancora in corsa, suddivisi in due mini-tornei, un quadrangolare e un triangolare: nel primo spicca il derby tra Unione Sportiva Mola e Polimnia, che si disputerà allo stadio Comunale di Capurso alle ore 14:30. L'altro accoppiamento vedrà invece il Manfredonia affrontare il Canosa.

Nel secondo turno l'Unione Sportiva Mola ha strappato la qualificazione contro il Bisceglie, grazie a due pareggi arrivati col risultato di 2-2 e 0-0 (la regola dei gol in trasferta ha premiato i biancazzurri). Il Polimnia dal canto suo ha avuto nettamente la meglio in un altro derby barese, quello contro l'Arboris Belli: i rossoverdi hanno trionfato 5-1 all'andata imponendosi al ritorno per 2-1, in trasferta.

Il triangolare verrà inaugurato dal match tra Manduria e Maglie; turno di riposo per il Gallipoli.