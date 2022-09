Coppa Italia Eccellenza, andata del primo turno: il focus sulle squadre baresi

L'andata del primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza ha visto quattro gare nelle quali sono state impegnate le squadre baresi, compreso un derby: alla fine sono arrivate due vittorie, un pareggio e un ko.

Il Corato è uscito sconfitto dal faccia a faccia di fronte al Bisceglie che si è disputato allo stadio Ventura. Il 2-0 finale però è stato condizionato dall'espulsione di Rinpanto al 4', che ha respinto il pallone con un braccio causando un calcio di rigore: sul dischetto si è presentato l'ex neroverde Di Rito, il portiere Addario ha neutralizzato il tentativo ma nulla ha potuto sulla ribattuta dello stesso attaccante. Di Rito successivamente è stato ancora protagonista grazie all'assist servito a Salguero che di testa ha firmato il raddoppio (9'). Il Corato ha poi cercato di accorciare le distanze in vista del ritorno ma non ci è riuscito.

Allo stadio De Bellis l'Arboris Belli si è scatenato e ha travolto il Castellaneta per 5-2, un risultato che può trasmettere tranquillità per domenica prossima. Sugli scudi l'attaccante Amodio, autore di una tripletta; di Leggiero e Salvi le altre marcature degli ospiti. Il Castellaneta è invece andato a segno con Tisci e Ruiz.

Pari e patta tra Unione Sportiva Mola e Borgorosso Molfetta nel derby dello stadio Comunale di Capurso. Il risultato finale di 1-1 lascia tutto aperto in vista le match di ritorno dell'11 settembre. La gara si è vivacizzata nelle prime battute, con Vitale che ha portato in vantaggio gli ospiti al 7' grazie ad un tiro dalla distanza. Successivamente lo stesso Vitali ha colpito la traversa, ancora concludendo da fuori area. Nel secondo tempo il Mola ha alzato i giri del motore e ha pareggiato i conti al 78', quando Doukoure ha insaccato il pallone su un inserimento. Il Borgorosso Molfetta ha finito la gara in dieci uomini per l'espulsione di Roselli.

Allo stadio comunale di Ruvo di Puglia il Polimnia è stato protagonista di un blitz per 1-0 contro la Vigor Trani. Una vittoria esterna importante che fornisce un vantaggio per il ritorno in programma l'11 settembre, tra le mura amiche. Autore della rete decisiva è stato Ievolella.