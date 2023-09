Coppa Italia Eccellenza, andata primo turno: le gare delle squadre baresi

In attesa dell'inizio del campionato, l'Eccellenza pugliese scende in campo per l'andata del primo turno della Coppa Italia di categoria. Nel pomeriggio di domenica 3 settembre andranno in scena i primi atti di questa fase, con le partite di ritorno fissate per giovedì 14 settembre.

Le squadre baresi al via della competizione sono sette. Spicca il big match tra il Corato di Salvatore Maurelli e il Bisceglie, oltre all'impegno del Borgorosso Molfetta in casa dell'Unione Calcio Bisceglie. Due i derby in programma: il Molfetta Calcio affronterà in una interessante stracittadina la Molfetta Sportiva, che ha confezionato il ritorno nel massimo campionato regionale qualche mese fa; la neopromossa Virtus Mola invece, che vuole recitare un ruolo da protagonista anche in Eccellenza, ospiterà il Polimnia. L'Arboris Belli infine sarà ospite dell'Ostuni. Tutte le partite, ad eccezione di Virtus Mola-Polimnia (ore 17:30), si giocherannoa alle 15:30.

Primo turno Coppa Italia Eccellenza, il programma delle squadre baresi