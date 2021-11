Coppa Italia Eccellenza, brutto ko del Corato a San Severo: finisce 3-1

Squadra in casa

Cade il Corato nel suo primo match del triangolare della Coppa Italia d'Eccellenza: allo stadio Ricciardelli gli uomini allenati da Massimiliano Olivieri infatti negli ultimi minuti subiscono la rimonta del San Severo al termine di un duello vivace. Nel primo tempo sono diverse le occasioni costruite da entrambe le formazioni, ma nessuna delle due riesce a cambiare gli equilibri. La ripresa si fa ben più spettacolare. Alberto Rescio e Lorenzo Nicodemo sono i protagonisti di un autentico botta e risposta che portano il risultato sull'1-1, poi a ridosso del 90' l'episodio che cambia la partita: l'arbitro assegna un calcio di punizione per un tocco di mano di D'Aiello, che viene espulso per proteste; sul dischetto si presenta Nicodemo che spiazza Addario. Lo stesso Nicodemo al 95' sigla la sua personale tripletta chiudendo definitivamente i conti. Finisce 3-1, nella prossima partita contro il Barletta servirà una vittoria con tanti gol al Corato, almeno quattro, per vincere il triangolare.