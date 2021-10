Coppa Italia Eccellenza, ci pensa Bozzi: il Corato batte il Canosa e passa il turno

Squadra in casa

Dopo 1-1 raccolto tra le mura amiche nella gara di andata, il Corato riesce a spuntarla sul Canosa nel match di ritorno strappando così il pass per la prossima fase della Coppa Italia di Eccellenza. Allo stadio San Sabino la contesa è terminata col risultato di 1-0: il tecnico neroverde Massimiliano Olivieri manda i suoi in campo col solito 4-4-2, Di Rito e Lanotte formano il tandem offensivo mentre il neo-arrivato Quacquarelli (terzino sinistro tornato a Corato a seguito dell'esperienza dello scorso anno) parte dalla panchina. Il primo tempo se ne va senza particolari sussulti, mentre nella ripresa aumenta il forcing degli ospiti che all'80' passano grazie al sigillo dell'attaccante Bozzi, alla seconda rete nella competizione contando quella rifilata all Vigor Trani nel ritorno del primo turno. Il Corato alla fine può esultare e continuare il suo cammino nella competizione.