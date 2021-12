Coppa Italia Eccellenza, il Corato fa 1-1 col Barletta: addio alla competizione

Al Corato serviva un'impresa per vincere il triangolare e accedere così alla finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza, ma così non è stato: la formazione allenata da Massimiliano Oliveri infatti ha pareggiato per 1-1 nel match contro il Barletta allo stadio Coppi di Ruvo di Puglia, salutando così la competizione. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, nel quale gli ospiti hanno confezionato un paio di occasioni, lo stesso Barletta è andato in vantaggio grazie alla rete di Pignataro al 49'; la replica dei padroni di casa arriva al 62', con la prima rete nella competizione di Rizzo. Nel finale espulso Telesca. Al Corato non bastava solo vincere, ma urgeva farlo con almeno quattro gol di scarto: finisce così, i neroverdi salutano definitivamente la competizione.