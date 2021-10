Coppa Italia Eccellenza, secondo turno: pari e patta tra Corato e Canosa nella gara di andata

Pari e patta al campo comunale Fausto Coppi di Ruvo di Puglia nell'andata del secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza tra Corato e Canosa. Dopo la travolgente vittoria di domenica scorsa in campionato sul campo dell'Atletico Vieste, gli uomini allenati da Massimiliano Olivieri hanno colto un pareggio per 1-1, coi discorsi di qualificazione che restano aperti in vista della gara di ritorno. I neroverdi scendono in campo schierando quasi interamente la stessa formazione dell'ultimo impegno, ad eccezione del centravanti Ventura, che ha preso il posto di Bozzi in attacco: per il resto confermati Addario tra i pali e Obodo a centrocampo. I padroni di casa spingono e trovano la rete grazie ad un altro dei titolarissimi, Cotello, abile a battere il portiere ospite al 40'. Per il classe 1987 è la seconda rete di fila nel giro di pochi giorni, la terza complessiva in questo scorcio di stagione. Il Canosa però reagisce e nella ripresa riacciuffa la partita con Ujka. termina 1-1