Coppa Italia Eccellenza: Corato in trasferta a Bisceglie, derby Unione Sportiva Mola-Borgorosso Molfetta

Domenica 4 settembre prenderà il via la Coppa Italia d'Eccellenza, con il match d'andata del primo turno. Tra le protagoniste ci saranno anche le squadre baresi, quasi tutte impegnate in trasferta: il Corato sarà di scena a Bisceglie, mentre Arboris Belli e Polimnia affronteranno rispettivamente Castellaneta e Vigor Trani; in programma c'è anche un derby, quello tra Unione Sportiva Mola e Borgorosso Molfetta. I match sono in programma alle 15:30, la gara di ritorno avrà luogo domenica 11 settembre.

Coppa Italia Eccellenza, gli impegni delle squadre baresi