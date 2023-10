Coppa Italia Eccellenza: derby tra Polimnia e Arboris Belli, per il Molfetta l'ostica sfida al Bisceglie

Giovedì 5 ottobre torna la Coppa Italia di Eccellenza, con lo svolgimento dell'andata del secondo turno della competizione. Le squadre baresi rimaste attualmente in corsa sono Molfetta, Polmnia e Arboris Belli; nel primo turno il Polimnia ha avuto la meglio nel derby contro la Virtus Mola (vittoria per 2-1 all'andata, 1-1 al ritorno), mentre l'Arboris Belli ha eliminato l'Ostuni (5-2 e 0-0 i risultati delle due gare); il Molfetta ha dovuto superare nella stracittadina la Molfetta Sportiva, battendola prima con un sono 7-0 e poi per 5-2. Il Corato invece ha salutato la competizione dopo aver subito la rimonta del Bisceglie: i neroverdi avevano vinto l'andata per 2-0 ma al ritorno i nerazzurro stellati si sono imposti per 5-2. Infine il Borgorosso Molfetta ha incassato due sconfitte per 2-0 per mano dell'Unione Calcio Bisceglie, vedendo il proprio cammino interrompersi subito.

Proprio Polimnia e Arboris Belli si affronteranno faccia a faccia allo stadio Madonna D'Altomare, alle ore 15:30. I rossoverdi in campionato si trovano al terzo posto a pari merito con il Real Siti, al netto di tre successi e la sconfitta rimediata nell'ultimo turno contro la Virtus Mola. I gialloverdi invece sono reduci dal pareggio a reti bianche contro il Brilla Campi, conquistando finora 4 punti.

Il Molfetta invece sarà di scena allo stadio Ventura, al cospetto del Bisceglie, giovedì 12 ottobre. I biancorossi finora non hanno sbagliato un colpo, racimolando 4 vittorie su 4 e aggiudicandosi il primo posto solitario in classifica; la formazione guidata da Pino Di Meo ha finora messo a referto 7 punti (due vittorie, un pareggio e un ko). Entrambe le gare di ritorno, a campi invertiti, si disputeranno giovedì 19 ottobre.