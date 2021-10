Coppa Italia Eccellenza, Città di Mola travolgente contro il Ginosa nella gara di ritorno: finisce 4-0

Al Città di Mola serviva una prestazione maiuscola per ribaltare il risultato della gara di andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza (1-2) contro il Ginosa, e così è stato. La formazione allenata da Vito Castelletti infatti si è imposta con un sonoro 4-0 nel match di ritorno che si è tenuto allo stadio Teresa Miani: gli ospiti sono scesi in campo fin da subito determinati, trovando il vantaggio al 42' con Bonasia. Nella ripresa il Città di Mola non si ferma e dilaga prima chiudendo la gara nel giro di due minuti grazie alle reti di Cianci (57') e Stancarone (59') per poi mettendoci l'ultimo sigillo ad opera di Bongermino all'81'. Da segnalare l'esordio tra i pali del neo-arrivato Francesco Leuci, portiere classe 1992.