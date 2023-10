Coppa Italia Eccellenza, il Molfetta cede di misura al Bisceglie

Squadra in casa

Il Molfetta cade nel match di andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Allo stadio Ventura i biancorossi sono stati battuti per 1-0 dal Bisceglie, un ko che comunque lascia la possibilità di ribaltare l'esito in vista della gara di ritorno, in programma giovedì 19 settembre.

Nel primo tempo i padroni di casa si sono resi pericolosi prima con il colpo di testa di Di Fulvio e poi con il tentativo di Taccogna disinnescato dal portiere Addario, che si è ripetuto su Falciano; a inizio secondo tempo è arrivato invece il vantaggio del Bisceglie, firmato da Sanchez al 51'. Tra una settimana dunque il Molfetta proverà a vincere tra le mura amiche e a continuare il cammino nella competizione.