Coppa Italia Eccellenza, il Polimnia batte l'Arboris Belli anche nel ritorno e si qualifica al terzo turno (2-1)

Il Polimnia trionfa anche nalla gara di ritorno del derby contro l'Arboris Belli in Coppa Italia d'Eccellenza (secondo turno): dopo la roboante vittoria per 5-1 nel match di andata, i rossoverdi hanno espugnato il campo sportivo Scianni-Ruggieri per 2-1. Ad andare a segno per gli ospiti sono stati Nikolli e Fioravante, mentre il centro dell'Arboris Belli è stato firmato da Cattedra. Il Polimnia si è così qualificato al terzo turno della competizione.