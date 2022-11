Coppa Italia Eccellenza: il Polimnia batte l'Unione Sportiva Mola anche al ritorno e accede alla finale del quadrangolare

Il Polimnia conquista anche il secondo atto del derby contro l'Unione Sportiva Mola, valevole per il quadrangolare della terza fase della Coppa Italia di Eccellenza. Allo stadio Madonna d'Altomare i rossoverdi, forti del 3-1 conquistato all'andata, hanno vinto per 2-1 in rimonta; a sbloccare il risultato sono stati gli ospiti con Fasciano, al 32', ma la reazione dei padroni di casa è arrivata istantaneamente grazie al pareggio di Selicati (35'). A ripresa inoltrata è arrivata la rete del definitivo vantaggio a firma di Nikolli, al 68'. Ora il Polimnia affronterà il Manfredonia (che ha pareggiato 0-0, ma all'andata ha vinto 2-1) nella finale del mini-torneo.