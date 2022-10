Coppa Italia Eccellenza, il Polimnia travolge l'Arboris Belli e ipoteca la qualificazione (5-1)

Squadra in casa

Il Polimnia travolge l'Arboris Belli nel match di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza ed ipoteca la qualificazione alla prossima fase: allo stadio Madonna d'Altomare i padroni di casa si sono imposti con un secco 5-1. Ad aprire le danze è stato Basile, il cui gol è stato seguito da quelli di Ievolella, Fioravante, D'Amico e ancora Ievolella; a rendere meno pesante il passivo per l'Arboris Belli ci ha pensato il centro di Leggiero. Un risultato che può far stare tranquillo il Polimnia in vista della gara di ritorno, che si giocherà giovedì 20 ottobre allo stadio Scianni-Ruggieri.