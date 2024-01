Coppa Italia Eccellenza, il programma della doppia finale tra Molfetta e Manduria

Nelle prossime settimane tornerà la Coppa Italia dell'Eccellenza pugliese, con la finale che si svolgerà tra Molfetta e Manduria. In tal senso è stato reso noto il programma delle partite di andata e ritorno.

Domenica 21 gennaio le due formazioni si affronteranno allo stadio Camassa di Sava alle ore 15:00, mentre domnica 4 febbraio il secondo atto andrà in scena tra le mura dello stadio Paolo Poli (ore 16:30). Se entrambe le partite finiranno in pareggio a vincere il trofeo sarà la squadra che segnerà più gol in trasferta, altrimenti serviranno i tempi supplementari o, in caso di altra situazione di parità, i calci di rigore.