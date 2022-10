Coppa Italia Eccellenza,l'Unione Sportiva Mola impegnata nell'anticipo contro il Bisceglie

Ritorna la Coppa Italia d'Eccellenza. Questa settiamana è in programma l'andata del secondo turno della competizione, che verrà aperta dall'Unione Sportiva Mola: il club biancazzurro sarà di scena allo stadio Ventura nell'anticipo di mercoledì 5 ottobre contro il Bisceglie (calcio d'inizio alle ore 18:00). Il ritorno verrà disputato invece il prossimo 20 ottobre.

Non sarà un impegno semplice per il club barese, che affronterà l'attuale capolista del girone A del campionato reduce dal pesante 6-0 rifilato alla Vigor Trani: il Bisceglie ha conquistato tre vittorie su altrettante partite, segnando ben 10 reti e mantenendo la porta imbattuta. Ma anche quello degli uomini guidati da Massimiliano Tangorra è stato un cammino tutto sommato positivo, con 6 punti messi a referto grazie alle vittorie su San Severo e San Marco; nel mezzo, il ko nel derby contro il Corato. 5 i gol fatti, 2 quelli subiti. Urgerà portare in saccoccia un risultato positivo in trasferta per poi giocarsi la qualificazione tra le mura amiche.