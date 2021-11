Coppa Italia Eccellenza, il Città di Mola saluta la competizione: vince il Martina per 1-0

Il Città di Mola saluta la Coppa Italia Dilettanti. Dopo la semifinale di andata del raggruppamento B terminata 0-0 tra le mura amiche, la formazione guidata da Vito Castelletti è stata sconfitta di misura dal Martina nel ritorno che si è giocato allo stadio Tursi. Gli ospiti sono scesi in campo col modulo 3-5-2, schierando in avanti la coppia offensiva Falconieri-Cianci; 4-3-3 invece per i padroni di casa. La prima frazione di gara è stata piuttosto bloccata, le due squadre hanno provato a confezionare chance per cambiare il risultato, senza però riuscirci concretamente. Nella ripresa invece l'intensità si è alzata, il Città di Mola ha cercato di sfruttare delle ripartenze anche se gli avversaro hanno tenuto botta, facendosi vedere diverse volte dalle parti del portiere Leuci: all'87' sugli sviluppi di un'azione corale, Mangialardi ha firmato il vantaggio per il Martina, insaccando il pallone di prima su una sponda di Cerutti. Inutle il forcing nel finale, finisce 1-0 e il Città di Mola saluta la competizione