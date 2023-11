Coppa Italia Eccellenza, Molfetta alla sfida con l'Unione Calcio Bisceglie: le informazioni sui biglietti

Squadra in casa

Squadra in casa Molfetta

Molfetta Calcio vs Unione Calcio Bisceglie

Fase 3 - Triangolare eliminatorio - Terza giornata

Giovedì 30 Novembre

Stadio "Paolo Poli" Molfetta

ore 14:30

Match Sponsor

Diesse Costruzioni

Tutte le informazioni di accesso presso lo Stadio

https://www.ciaotickets.com/.../molfetta-calcio-unione...

Online e al botteghino

Tribuna Centrale e laterale: Intero 10.00€

Donne, Under 15, Over 65: Ridotto 5,00€

Under 12 e disabili: Gratis

Gradinata 1€ acquistabile solo al botteghino Giovedì 30 Novembre dalle 10:00 alle 12:00 o dalle 13:45.

Si comunica che al momento non vi sono comunicazioni per l'accesso dei tifosi al settore ospiti. Seguiranno aggiornamenti.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta